SP: Ônibus pega fogo na rodovia Anhanguera e deixa via parcialmente bloqueada

Um incêndio de um ônibus na rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo, levou ao bloqueio parcial da via na manhã desta quarta-feira, 21. O veículo pega fogo no km 23. Imagens aéreas gravadas pela TV Globo mostraram uma cortina de fogo espalhada no entorno, interrompendo o fluxo em uma das três faixas da direita e ocupando a parte da alça da rodovia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 7h34, o fogo foi extinto. O ônibus, no entanto, apresentou destruição total e o local foi isolado para a realização da perícia. Não há feridos no local, de acordo com as autoridades.

Equipes da concessionária que administra a rodovia, a Autoban, foram acionadas às 6h38 e atuam agora no local. Ainda segundo a empresa, a ocorrência gera, no momento, um congestionamento de cerca de 7 km. Apenas a alça de acesso ao bairro Jardim Britânia permanece interditada.