SP na fase vermelha: veja tudo o que fecha e como fica a volta às aulas

As regras da fase vermelha do combate ao coronavírus já estão valendo em todas as cidades do estado de São Paulo. Agora, os bares e restaurantes precisam encerrar as atividades às 20h, assim como shopping centers e lojas de rua. Academias de ginástica e salões de beleza também precisam fechar nesse horário. A medida é válida até o dia 8 de fevereiro.

Aos finais de semana, apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias, postos de gasolina e oficinas mecânicas, podem funcionar. Os shopping centers e o comércio ficam fechados. Nas padarias, é permitida apenas a compra e retirada de alimentos. Restaurantes e bares também podem abrir apenas para delivery.

A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo de esforços de contenção da covid. A decisão sobre a volta de medidas mais duras para fazer frente a nova onda de disseminação do coronavírus no estado foi divulgada na última sexta-feira, dia 23, pelo governador João Doria (PSDB).

O governo estadual também divulgou o novo calendário de volta às aulas. As escolas devem voltar a funcionar a partir do dia 8 de fevereiro, contrariando a previsão inicial de retomada do ensino na próxima segunda, dia 1º.

A secretaria de saúde continuará a monitorar o avanço da covid no estado. Caso seja necessário, novas medidas poderão ser adotadas. As cidades paulistas já somam mais de 1,7 milhão de casos e 51,5 mil óbitos.