SP chega a 400 mil casos de covid-19 e projeta até 600 mil no fim de julho

O estado de São Paulo passou a marca de 400 mil casos confirmados de covid-19 nesta quinta-feira, 16, segundo dados da Secretaria da Saúde. No total, são 402.048 pessoas infectadas e 19.038 mortes em decorrência do coronavírus.

Em 24 horas foram mais 398 óbitos e 8.872 testes positivos para o SARS-CoV-2.

O governo do estado divulgou, nesta quinta-feira, uma projeção de como estará a pandemia até o fim de julho. De acordo com estimativas, o número total de casos vai oscilar entre 510 mil e 600 mil. O de mortes deve ficar entre 21 mil e 26 mil.

“Os modelos de projeção adotados pelo governo do estado mostram o êxito do Plano São Paulo, que obedece às diretrizes da ciência e vem salvando vidas. O nosso compromisso sempre é buscar que este número mantenha-se na margem inferior das projeções”, disse o secretário executivo da Saúde, Eduardo Ribeiro, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Testagem

São Paulo já realizou 1,1 milhão de testes para detectar a presença do coronavírus desde o início da pandemia. Somente em junho foram realizados mais de 600 mil testes, somando rápidos e moleculares. A média diária está em 18 mil análises.

“Nossa meta mais ambiciosa é de chegar a patamares comparados ao da Alemanha que faz 70 testes para cada 100 mil habitantes. Vamos continuar expandindo em agosto a capacidade mas também melhorar a nossa estratégia de monitoramento de contato e isolamento de casos confirmados e suspeitos”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Uso de máscara

Desde o dia 1º de julho quem for flagrado sem máscara no estado de São Paulo leva uma multa de 500 reais. A Vigilância Sanitária do estado divulgou um balanço dos primeiros 15 dias em que a medida está em vigor.

Ao todo foram feitas 7.013 inspeções em estabelecimentos comerciais em todo o estado. O não uso do item de segurança resultou em 20 autuações, sendo 16 a estabelecimento e somente quatro a pessoas físicas.

“Isso reforça as nossas pesquisas iniciais que indicam uma aderência ao uso da máscara perto de 97%”, disse Cristina Megid, diretora técnica da Secretaria da Saúde.