SP anuncia vacinação de novos grupos; shoppings continuam abertos

O governador João Doria anunciou nesta terça-feira, dia 20, o cronograma de vacinação para o final deste mês e maio. A partir desta quarta, dia 21, as pessoas com 64 e 65 anos começarão a ser imunizadas. No dia 23, será a vez dos idosos com 63 anos. A faixa etária de 60 a 62 anos será vacinada a partir de 6 de maio. “As medidas sanitárias e a vacina são fundamentais no combate à pandemia”, disse Jean Gorinchteyn, secretário estadual da saúde.

No mês que vem, a partir do dia 10, portadores de síndrome de Down, pacientes renais em diálise e transplantados imunossuprimidos também terão direito à vacinação. Metroviários e ferroviários serão imunizados a partir do dia 16 e, no dia 18, chegará a vez dos cobradores e motoristas de ônibus.

Com índices de isolamento de 50% no último domingo, dia 18, e de 46% nesta segunda, acompanhados pela queda no ritmo de internações em UTI, o governo deverá manter a fase de transição da fase vermelha do plano de contenção ao coronavírus. Continua permitido o funcionamento do comércio entre as 11h e 19h, com público reduzido, definido na última sexta-feira.

A partir deste sábado, dia 24, restaurantes e lanchonetes também poderão abrir as portas das 11h às 19h, com entrada limitada de consumidores. Salões de beleza seguirão as mesmas regras.

“No dia 1º, no pico da pandemia em São Paulo, tínhamos 13.120 pacientes internados em UTIs. Hoje, são 11.112, o que representa uma queda de mais de 1.000 pessoas”, disse Gorinchteyn. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo é de 82,9% e, na Grande São Paulo, 80,8%. A internação de idosos com mais de 80 anos caiu 46% como resultado da campanha de vacinação. Na avaliação do governo de São Paulo, as medidas de combate à pandemia vêm se mostrando eficazes.