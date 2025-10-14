Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Sol ou chuva? Como fica o tempo em São Paulo nesta quarta-feira

Paulistanos terão manhã com garoa e tarde mais aberta; nos próximos dias, a temperatura despenca para 12°C

Durante a manhã, o céu fica encoberto e pode chover fraco. (Eric Gaillard/Reuters)

Durante a manhã, o céu fica encoberto e pode chover fraco. (Eric Gaillard/Reuters)

Luanda Moraes
Luanda Moraes

Colaboradora

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10h35.

Guarda-chuva de manhã, óculos de sol à tarde. Essa é a combinação para enfrentar a quarta-feira, 15, em São Paulo, que começa com garoa e termina com sol entre as nuvens.

A temperatura ficará entre 15°C e 22°C, com ventos de sudeste a 11 km/h e umidade relativa do ar variando entre 58% e 93%.

Além disso, a previsão indica 2,4 mm de chuva ao longo do dia, com 73% de probabilidade de precipitação. Sendo assim, durante a manhã, o céu fica encoberto e pode chover fraco. À tarde, as nuvens diminuem e o sol aparece, e o tempo só volta a fechar ao anoitecer.

Confira a previsão do tempo completa em São Paulo

Como será o clima em SP no fim de semana?

O sábado, 18, terá tempo severo na capital, com chuva forte e trovoadas durante todo o dia. A precipitação pode chegar a 20,2 mm, e as temperaturas ficam entre 16°C e 24°C. A recomendação é evitar áreas de risco de alagamento.

Já no domingo, 19, a temperatura despenca para 12°C, com máxima de apenas 16°C. Será o dia mais frio do da semana e não há previsão de chuva. Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre muitas nuvens.

Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoSão Paulo capital

Mais de Brasil

Haddad afirma que corte no Orçamento após rejeição da MP pode atingir até R$ 7,1 bilhões

Setor de serviços alcança recorde com 7 meses seguidos de crescimento

Previsão do tempo hoje em SP: rajadas de vento de até 100km/h e alerta laranja do Inmet

Fonte do veneno: Polícia Civil de SP faz operação contra bebidas adulteradas em sete cidades

Mais na Exame

Brasil

Haddad afirma que corte no Orçamento após rejeição da MP pode atingir até R$ 7,1 bilhões

Mercados

Ibovespa abre em queda de olho na temporada de balanços dos EUA e discurso de Powell

Carreira

Sam Altman está redesenhando o jogo da IA — e estes 3 movimentos mostram como

Economia

FMI aumenta previsão de crescimento do Brasil para 2025