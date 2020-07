O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, durante evento da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que o Brasil deve avançar em iniciativas para preservar o meio ambiente. Em junho, o desmatamento na Amazônia bateu recorde, segundo números do sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“O Brasil é um país que alimenta o mundo, preservando seu meio ambiente. Se há excessos e há erros, corrigiremos. Não aceitaremos o desmatamento ilegal, a exploração ilegal de recursos” — disse Guedes, durante a Cúpula Ministerial Virtual da OCDE sobre Inclusão Social para a América Latina e o Caribe.

A fala de Guedes ocorre após uma pressão de investidores internacionais sobre mudanças na politica ambiental brasileira.

Em pronunciamentos recentes sobre o assunto, o ministro vinha evitando admitir que há melhorias a serem feitas na área ambiental e atribuía as críticas a problemas sobre a imagem do país no exterior.

Na fala desta segunda, Guedes repetiu críticas ao que considera serem “falsas narrativas” sobre a gestão ambiental brasileira, mas afirmou que o Brasil quer trabalhar em conjunto com outros países na proteção da Amazônia.

“Nós queremos ajuda, mas não aceitamos falsas narrativas sobre o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas” — disse o ministro. — “Nós pedimos compreensão à comunidade mundial. Muita gente se esconde atrás de políticas protecionistas para seus próprios recursos naturais, sua agricultura, condenando o Brasil. Há interesses protecionistas condenando o Brasil, em vez de ajudando o Brasil”.

Na semana passada, o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, se reuniu com investidores para mostrar ações na área, em uma estratégia do Palácio do Planalto para evitar uma fuga de recursos.