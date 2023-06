Sob o comando do regime militar, o Brasil enfrenta sua própria crise do petróleo em 1976

Com a crescente demanda de energia para manter o "Milagre Econômico" dos anos anteriores, o país foi duramente atingido pela crise mundial do petróleo. A inflação atingiu um patamar de 46,29% no acumulado do ano. No comando do país, o regime militar sob a presidência do general Ernesto Geisel.

Em 9 de abril daquele ano, o ministro da Fazenda, Mario Henrique Simonsen, apresentou um conjunto de medidas econômicas conhecidas como o "pacote de abril". As ações tinham como objetivo conter a inflação e reduzir o déficit público. No entanto, tais medidas não foram suficientes para frear o crescimento da dívida externa brasileira.

O ano também foi marcado por mudanças na política externa, com o início do processo de abertura política, conhecido como "distensão", liderado por Geisel. Essa política representava uma tentativa de aproximar o regime militar da sociedade civil e dos partidos políticos.

Quem se destacou no anuário Melhores e Maiores de 1976? A Conforja, uma empresa metalúrgica de grande renome na indústria. Fundada em 1953 em São Paulo, a Conforja se especializou na produção de peças forjadas, principalmente para o setor automotivo, que ainda corria como um mercado chave para a década de 1970.