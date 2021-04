Sisu abre inscrições para universidades federais nesta semana

Começam nesta semana as inscrições para universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa oferece neste primeiro semestre mais de 200.000 vagas em universidades aos candidatos que obtiveram nota suficiente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O período de inscrições dos candidatos nas faculdades será desta terça-feira, 6, a sexta-feira, 9 de abril. Na sequência, o resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 13 de abril. Após o resultado, os candidatos aprovados precisarão anunciar se têm ou não interesse na vaga obtida e, em caso positivo, se matricular na universidade em questão.

O Ministério da Educação abriu para consulta as vagas a serem ofertadas no começo de março. As vagas disponíveis para consulta, segundo balanço inicial em março, somaram 209.190, distribuídas em 5.685 cursos de graduação de 110 instituições públicas de educação superior.

A oferta das vagas pode ser alterada pelas instituições até, no máximo, a véspera da abertura das inscrições.

Enquanto as inscrições não começam, a consulta das vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo. Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.

Como se inscrever

As inscrições ao Sisu serão realizadas, exclusivamente, na página sisu.mec.gov.br.

Para participar do Sisu, o candidato deve ter feito a edição de 2020 do Enem, e obtido nota superior a zero na prova de redação. Não podem se inscrever os candidatos que participaram do Enem na condição de treineiros.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem, que será a de 2020.

Cronograma do Sisu