Sisu 2024: MEC libera resultado; veja como consultar lista de aprovados

O Ministério da Educação (MEC) liberou o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 na noite desta quarta-feira, 31. Inicialmente, a divulgação da lista dos selecionados seria divulgada na terça-feira, mas foi adiada devido à problemas técnicos.

As matrículas ocorrem do dia 2º ao dia 7 de fevereiro. O programa oferece, ao todo, 264.360 vagas em universidades públicas, distribuídas entre 127 instituições de educação superior participantes. Neste ano, o MEC não realizará o processo em junho, ou seja, esta edição vai alocar candidatos tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre letivo.

Se você se inscreveu no #Sisu2024, está na hora de conferir o resultado da chamada regular e se preparar para fazer a matrícula, que começa no dia 2 e vai até 7/2. A manifestação da lista de espera também pode ser feita até 7/2. Confira em https://t.co/dL2yY0KzLy pic.twitter.com/cXG0oI33aN — Ministério da Educação | MEC (@min_educacao) January 31, 2024

Como acessar o resultado da primeira chamado do Sisu 2024?

Para acessar o resultado é necessário logar na sua conta do Gov.br no site do Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/sisu).

Quando o resultado estiver disponível será possível verificar os selecionados na chamada regular.

Como se inscrever na lista de espera do Sisu 2024?

Caso o candidato não seja selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse na lista de espera de uma das opções de curso até 7 de fevereiro.

Para participar é necessário acessar a página do Sisu e realizar o login com a conta do Gov.br.

Depois, o candidato deve escolher em qual das opções de curso deseja concorrer na lista de espera. Caso deseje alterar, basta selecionar a opção para se retirar da participação da lista de espera.

Prazo de inscrição do Prouni

O titular da pasta, Camilo Santana, anunciou ainda que por conta da falha, o MEC deve ampliar o prazo de inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni), que se encerraria nesta quinta-feira (1º).

"Por conta do atraso de 24h no Sisu, vamos avaliar se prorrogamos por mais um dia (o Prouni). Temos feito um esforço enorme para antecipar os resultados do Sisu em relação ao ano passado, para garantir o início do ano letivo", explicou o ministro.

Calendário do Sisu

Inscrição: 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado: 31 de janeiro de 2024*

Matrícula dos selecionados: 1º a 7 de fevereiro de 2024

Manifestação de interesse na lista de espera: 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024

*Data inicial era 30 de janeiro

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é o sistema eletrônico gerido pelo Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que optam por participar do Sisu ofertam vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados, por curso e modalidade de concorrência, em ordem de classificação, os candidatos dentro do número de vagas ofertadas.

A inscrição é gratuita, em uma única etapa e feita pela Internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.