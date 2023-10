Sindicatos do Metrô, CPTM e Sabesp suspendem greve e prometem seguir mobilizados contra privatização

Após uma greve de 24 horas, os sindicatos dos servidores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) aprovaram o fim da paralisação contra os projetos de privatização em discussão pelo governo Tarcísio de Freitas. Com a decisão, as linhas do Metrô e CPTM vão operar normalmente na quarta-feira, 4.

Os trabalhadores afirmaram que vão seguir mobilizados e prometem novas greves nos próximos meses caso o governo do estado não recue sobre os planos de privatização das empresas públicas.

Em votação após assembleia nesta terça-feira, quase 3 mil servidores decidiram pelo encerramento da greve e retomada das atividades a partir de amanhã. Por outro lado, a maioria, 39%, votou para não haver nem assembleia e greve na semana que vem.

Em entrevista coletiva nesta manhã, Tarcísio afirmou que o seu governo vai seguir com os estudos e classificou a greve como ilegal.

Os servidores querem que o governo interrompa os processos de privatizações imediatamente, cancele os pregões de terceirização do Metrô e consulte a população por meio de um plebiscito sobre as entrega das empresas estatais à iniciativa privada. Eles afirmam que a concessão de linhas de transporte e da rede de água e esgoto vão piorar a qualidade dos serviços. E citam, como exemplo, o aumento das falhas nas linhas 8 e 9 da CPTM após a concessão à ViaMobilidade. Em meio à greve, a linha 9-esmeralda apresentou falha elétrica e os trechos entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré foram paralisados.

Impacto em SP

A cidade registrou mais de 600 km de lentidão durante a manhã desta terça-feira. O rodízio foi suspenso e as administrações estadual e municipal decretaram ponto facultativo. Apenas as creches e escolas municipais e postos de saúde funcionam. Escolas da rede estadual estão fechadas.

As linhas do Metrô não funcionaram durante todo o dia e a CPTM teve linhas com operação parcial ou fechadas. As linhas 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda funcionam normalmente -- -- elas são administradas pela iniciativa privada.