Simone Tebet no Jornal Nacional: confira os principais destaques da entrevista

A candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB), é a última entrevistada, nesta sexta-feira, 26, da série do Jornal Nacional com os presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. A sabatina começa às 20h55 (veja como assistir ao vivo). Ao longo desta semana, passaram pela bancada do JN, nesta ordem, o presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante 40 minutos, a senadora pelo Mato Grosso do Sul responde a perguntas dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos sobre as principais propostas da candidata, como também questões sobre sua vida pública.

Entre os assuntos que Tebet defende e apresenta aos eleitores do jornal da TV Globo está a crítica à reeleição para o cargo de presidente da República, além do chamado orçamento secreto, que dificulta o rastreio de recursos públicos. Em entrevistas, ela já tem dito que "com uma caneta" vai dar mais transparência nas contas do governo.

Tebet nas pesquisas de intenção de voto

De acordo com a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA divulgada nesta quinta-feira, 25, em uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados previamente, o ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto, mesmo número registrado na pesquisa feita há um mês. Já Jair Bolsonaro saiu de 33% para 36%. O aumento está no limite da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A distância entre os dois caiu de 11 para 8 pontos.

Na série histórica da pesquisa, a maior distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno foi registrada em janeiro deste ano, quando estava em 17 pontos. O petista conseguiu crescer neste período, de 41% em janeiro, para os 44% agora. Bolsonaro, candidato à reeleição, também cresceu, mas em um salto maior, de 12 pontos percentuais - saiu de 24% no começo do ano.

Ainda na simulação de primeiro turno, Ciro Gomes (PDT) aparece com 9%, e Simone Tebet (MDB), 4%. Os demais candidatos fizeram 1% ou não pontuam. Brancos e Nulos somam 2%, e aqueles eleitores que dizem que não sabem são 3%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 19 e 24 de agosto. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A sondagem foi registrada no TSE com o número BR-02405/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

