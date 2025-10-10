'Seria uma grande covardia se eu abandonasse o ministério nesse momento', diz Sabino

"Então, assim, seria uma grande irresponsabilidade de qualquer homem público nesse momento que a gente está vivendo no Brasil do turismo, em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente aqui no Estado do Pará, seria uma grande covardia se eu abandonasse o ministério nesse momento", disse Sabino.

"Por isso eu acredito que os homens públicos, além de ter responsabilidade com a coisa pública, além de ter compromisso com o povo, além de ter compromisso com a administração, que são ter em algum momento da sua história coragem para fazer aquilo que precisa ser feito", acrescentou.

Determinação do União Brasil

Após descumprir a determinação do União Brasil, de deixar o governo federal, Sabino afirmou que havia ficado "insustentável" permanecer no partido. Ele teve suspensas as atividades da legenda por 60 dias e foi afastado da presidência do diretório do Pará, além de ter seu processo de expulsão também iniciado.

"A gente tem uma grande liderança no estado (Pará) por esse partido e ao nível nacional também nós temos muitos amigos, mas eu acredito que ficou realmente insustentável a minha permanência nesse partido", declarou Sabino, em entrevista concedida à CNN Brasil.

Segundo o ministro, a intervenção sofrida no diretório estadual "foi uma violação muito grande", da qual vai se defender "de peito aberto" e "cabeça erguida":

Turismo na COP30

Em sua apresentação, no painel "Agenda Amazônia: O papel do Estado na construção de soluções sustentáveis", do Fórum Esfera, o ministro Celso Sabino destacou o recorde de turistas em 2025.

De janeiro a setembro, 7.099.237 turistas internacionais chegaram ao Brasil, um recorde da série histórica e numero 45% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A meta do ano, já superada, era de 6,9 milhões.

Com isso, Sabino citou a expectativa de superar também a meta estabelecida para 2028, de receber 10 milhões de turistas no ano.

"Superamos com grande maestria a síndrome de vira lata do Brasil. Pessoas já enxerguam as belezas daqui. Os voos que iam cheios para Lisboa, agora vemos voos cheios de estrangeiros para cá", afirmou Sabino.

O ministro também falou sobre a importância da COP30. Ele chegou a mencionar que "tentaram tirar" a conferência de Belém, em meio à crise de hospedagem.