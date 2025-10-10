'Seria uma grande covardia se eu abandonasse o ministério nesse momento', diz Sabino

Celso Sabino afirma que não pode deixar o cargo em meio à alta do turismo no Brasil (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Divulgação)
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14h30.
Após assegurar sua permanência à frente do ministério do Turismo, em meio à disputa do União Brasil com o governo federal, Celso Sabino afirmou que seria uma "grande covardia" abandonar o cargo neste momento, apesar da pressão por parte de correligionários.
Durante participação no Fórum Esfera, que acontece nesta sexta em Belém (PA), para tratar de questões climáticas e ambientais às vésperas da COP30, o ministro também alegou ser preciso ter "coragem" tomar a decisão de continuar no governo federal.
"Então, assim, seria uma grande irresponsabilidade de qualquer homem público nesse momento que a gente está vivendo no Brasil do turismo, em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente aqui no Estado do Pará, seria uma grande covardia se eu abandonasse o ministério nesse momento", disse Sabino.
"Por isso eu acredito que os homens públicos, além de ter responsabilidade com a coisa pública, além de ter compromisso com o povo, além de ter compromisso com a administração, que são ter em algum momento da sua história coragem para fazer aquilo que precisa ser feito", acrescentou.
Após descumprir a determinação do União Brasil, de deixar o governo federal, Sabino afirmou que havia ficado "insustentável" permanecer no partido. Ele teve suspensas as atividades da legenda por 60 dias e foi afastado da presidência do diretório do Pará, além de ter seu processo de expulsão também iniciado.
"A gente tem uma grande liderança no estado (Pará) por esse partido e ao nível nacional também nós temos muitos amigos, mas eu acredito que ficou realmente insustentável a minha permanência nesse partido", declarou Sabino, em entrevista concedida à CNN Brasil.
Segundo o ministro, a intervenção sofrida no diretório estadual "foi uma violação muito grande", da qual vai se defender "de peito aberto" e "cabeça erguida":
Em sua apresentação, no painel "Agenda Amazônia: O papel do Estado na construção de soluções sustentáveis", do Fórum Esfera, o ministro Celso Sabino destacou o recorde de turistas em 2025.
De janeiro a setembro, 7.099.237 turistas internacionais chegaram ao Brasil, um recorde da série histórica e numero 45% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A meta do ano, já superada, era de 6,9 milhões.
Com isso, Sabino citou a expectativa de superar também a meta estabelecida para 2028, de receber 10 milhões de turistas no ano.
"Superamos com grande maestria a síndrome de vira lata do Brasil. Pessoas já enxerguam as belezas daqui. Os voos que iam cheios para Lisboa, agora vemos voos cheios de estrangeiros para cá", afirmou Sabino.
O ministro também falou sobre a importância da COP30. Ele chegou a mencionar que "tentaram tirar" a conferência de Belém, em meio à crise de hospedagem.
"Graças ao empenho do presidente Lula e do governador Helder Barbalho, a COP vai ser 100% em Belém", disse.