Sequestro de ônibus chama a atenção para possíveis falhas na segurança da Rodoviária do Rio

O sequestro do ônibus Rio-Juiz de Fora dentro do perímetro da Rodoviária Novo Rio, na região central carioca, chamou a atenção para lacunas na segurança do terminal. O fato de o criminoso ter conseguido embarcar com uma pistola fomentou questionamentos, por exemplo, sobre a inexistência de detectores de metal na área de embarque.

A lei estadual 2.672 de janeiro de 1997 determina que as “estações rodoviárias de transporte interestadual” são “obrigadas a instalarem detectores de metais, em seus terminais de embarque e desembarque”. O equipamento, no entanto, não existe na rodoviária carioca.

Como era antes?

Nem sempre foi assim. Os equipamentos chegaram a ser instalados e funcionaram até pelo menos meados da década de 2000. De acordo com a concessionária que administra a rodoviária, os portais de detecção eram operados por 32 policiais militares e foram descontinuados após a retirada do efetivo. A PM, por sua vez, alega que não pode agir dentro do ambiente da rodoviária, que é privado.

Em 2013, a viação Transportes Única Petrópolis moveu ação contra a rodoviária pedindo o cumprimento da lei e instalação dos detectores. O pedido foi arquivado em novembro de 2014. Na decisão, o promotor Rodrigo Terra escreve que o decreto que regulamenta a lei “não aborda a forma de utilização destes aparelhos no que diz respeito ao procedimento de revista pessoal nos usuários” e que é “omisso quanto á intervenção” da PM “neste procedimento de fiscalização. Rodoviária do Rio terá detector de metal?

Em nota, a rodoviária do Rio afirma ser favorável à instalação dos detectores, desde que “haja a parceria do poder público pra fornecer policiais que realizem a revista”. A empresa alega que a verificação nos passageiros “não pode ser feita por agentes patrimoniais privados, sem poder de polícia”.