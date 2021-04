Senadores querem ouvir dos prefeitos como está a vacinação contra covid-19

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O Senado realiza nesta segunda-feira, 12, a partir das 10 horas, uma audiência pública para ouvir dos prefeitos brasileiros sobre como está o andamento da vacinação contra a covid-19. O debate é dentro da comissão dedicada a combater a pandemia e tem a participação dos presidentes da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Apesar de ser comprada pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, toda a campanha e aplicação das vacinas é feita pelas prefeituras. Com a falta de um cronograma claro, muitas cidades precisaram parar mais de uma vez a imunização por falta de doses. Rio de Janeiro, Goiânia e Belo Horizonte foram algumas das capitais que tiveram de suspender a aplicação.

Assim que assumiu o cargo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a meta do governo é vacinar 1 milhão de pessoas por dia, mas não deu datas para quando isso vai ocorrer. A mesma afirmação foi feita aos senadores no fim de março.

Na semana passada, após constantes atrasos no cronograma de entregas, a pasta passou a não informar mais as previsões. Vai comunicar apenas quando já receber dos laboratórios as doses e como será a distribuição entre os estados.

O Senado Federal terá todas as atenções durante esta semana. Isso porque haverá a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), destinada a investigar as ações do governo federal no combate à pandemia, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que vai abrir os trabalhos do grupo na primeira sessão, o que deve ocorrer na terça-feira, 13. Também nesta semana o plenário do STF julga se mantém ou não a decisão monocrática de Barroso.