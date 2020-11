Senadora Kátia Abreu é diagnosticada com covid-19

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) está com coronavírus. Ela fez o aviso pelas redes sociais nesta terça-feira, 17, dizendo que o diagnóstico deu positivo após quatro testes. “Estou passando bem apenas com dores nas costas e um pouco de mal estar”, escreveu Kátia no Twitter.

A insistência em repetir o teste ocorreu, de acordo com a senadora, porque três pessoas de sua equipe contraíram covid-19. De acordo com Kátia, um exame feito no pulmão indicou que a doença está em estágio inicial.

Políticos com covid-19

Ontem, a governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr, também testou positivo para Covid-19, informou sua assessoria.

No total, 17 governadores já foram diagnosticados com a Covid-19: do Ceará, Camilo Santana (PT): do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que está afastado do cargo por decisão judicial; do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Roraima, Antonio Denarium (sem partido); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), também afastado do cargo para responder a processo de impeachment; de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de São Paulo, João Doria (PSDB); do Amazonas, Wilson Lima (PSC); e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB).

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também já contraiu a doença.