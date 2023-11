Senado vota criação de política para controle do câncer nesta quarta

O Senado pode votar nesta quarta-feira, 22, o Projeto de Lei que cria uma política nacional de atendimento a pessoas com câncer no SUS (Sistema Único de Saúde). Prevista no PL de número 2.952/2022, a política determina, entre outras coisas, que o sistema ofereça atendimento multidisciplinar aos pacientes. Isso inclui psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, dentista, terapeuta ocupacional e profissional de serviço social.

Além disso, ficaria a cargo do SUS oferecer reabilitação aos pacientes que, mesmo curados, tenham sequelas do câncer e promover cuidados paliativos. No texto consta, ainda, que novos tratamentos e medicamentos tenham prioridade de análise para incorporação na rede pública e que um banco de dados com informações sobre os casos de câncer e processos de assistência seja mantido pelo SUS.

O projeto também cria um programa nacional de acompanhamento que estende a todos as pessoas com câncer a estratégia adotada a partir da lei 14.450. De 2022, essa lei estabelece que pacientes com câncer de mama devem ter acompanhamento individual dos casos de suspeita ou confirmação da doença – pacientes com suspeita de câncer de mama devem fazer os exames em até 30 dias; em caso de diagnóstico positivo, o tratamento tem que começar em até 60.