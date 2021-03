Senado quer ouvir Pazuello sobre dificuldades na vacinação contra covid-19

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 4, um convite para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explique aos parlamentares as dificuldades encontradas na vacinação contra a covid-19 e as medidas adotadas pelo governo até o momento. A visita ainda não tem data agendada e, por se tratar de convite, pode ser rejeitada por Pazuello.

A intenção inicial era aprovar um requerimento de convocação, não um convite, de forma que o ministro seria obrigado a comparecer à sessão. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), no entanto, afirmou que Pazuello estava à disposição e não seria necessário convocá-lo.

A autora do requerimento, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), optou, então, pelo convite, que não obriga Pazuello a ir. “Embora não seja essa a minha vontade, diante da frieza, diante da ineficácia, diante da falta de destreza na administração do conflito que este País viveu e está vivendo”, ponderou.

A senadora lembrou que a situação no Amazonas é “dramática” e o ritmo de vacinação está muito abaixo da necessidade do país. "O Brasil demorou a iniciar sua campanha de vacinação contra a doença e tem demonstrado dificuldades em adquirir os imunizantes disponíveis no mercado mundial", disse.

Pazuello prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, 4, em Brasília. A abertura do inquérito que investiga a conduta dele à frente da crise no Amazonas foi pedido pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A motivação foi a informação de que a pasta foi avisada sobre a possibilidade de colapso do sistema de saúde do estado em dezembro, mas se omitiu só tomou providências em janeiro.