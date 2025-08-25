Senado deve votar projeto que combate a 'adultização' de crianças e adolescentes nesta semana

O Senado deve votar, nesta semana, o projeto de lei que combate a chamada "adultização" de crianças e adolescentes. Após a oposição chegar a um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na última semana, a expectativa é que a análise do texto pelos senadores seja feita sem dificuldades.

Embora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não tenha definido oficialmente, a relatoria do projeto na Casa deve ser feita pelo senador Flavio Arns (PSB-PR), que também teve essa função quando o texto foi analisado pela primeira vez.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que esta é a prioridade do Planalto no Congresso para a semana. A expectativa é que o texto seja votado com acordo, nas mesmas bases aprovadas pela Câmara. O texto volta ao Senado por ter sofrido modificações dos deputados em relação à versão original.

Debate sobre exposição de crianças e adolescentes

O debate sobre o projeto ganhou destaque nacional após a repercussão do vídeo do influenciador Felca, que levantou discussões sobre a exposição precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais.

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-ES), o projeto, informalmente conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) digital, estabelece que as plataformas digitais devem facilitar aos responsáveis o acesso a informações sobre o que os filhos fazem on-line, prevenindo a exposição a crimes como pedofilia.

Responsabilidade das plataformas e dever de cuidado

O texto prevê que as redes sociais devem adotar uma espécie de "dever de cuidado" em relação a menores de idade, impondo medidas de proteção e responsabilizando as empresas que não cumprirem essas obrigações. Pais devem ter acesso a mecanismos de controle, para impedir a visibilidade de determinados conteúdos, limitar a comunicação direta entre adultos e menores e restringir o tempo de uso. O projeto permite a criação de contas por crianças desde que vinculadas a perfis dos responsáveis legais.