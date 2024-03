Senado começa discussão da PEC das drogas no plenário; veja passo a passo até votação

O plenário do Senado começa nesta terça-feira, 19, a discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. Na última quarta-feira, 13, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

Por se tratar de uma PEC, a proposta precisa passar cinco sessões de discussão antes da votação dos senadores. Três sessões já estão agendadas, dia 19, 20 e 21. A previsão, sendo senadores, é que a proposta seja votada em abril.

Para ser aprovada, a PEC precisa de no mínimo 49 votos favoráveis em dois turnos. Caso seja validado pelo Senado, o texto segue para Câmara.

De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto foi protocolado em setembro de 2023, durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte da maconha. O avanço da matéria é visto como um recado do Senado ao STF. Senadores entendem que o Supremo está avançando em sua prerrogativa ao decidir sobre o tema.