Sem eleições municipais, Distrito Federal acompanha cidades do Entorno

Enquanto milhões de brasileiros saem para escolher os representantes nas eleições municipais, os moradores do Distrito Federal continuam em casa. Como o DF é uma unidade da federação com competência de estado e de município, não tem prefeitos ou vereadores. Diferentemente das outras cidades do país, Brasília não conta com Assembleia Legislativa ou Executivo municipal.

Para os moradores da capital e das regiões administrativas do DF, as votações são apenas de quatro em quatro anos, quando são escolhidos presidente da República, governador, senadores e deputados federais e distritais. Os últimos ficam na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os administradores das regiões administrativas são nomeados pelo governador.

Mesmo sem eleições, o DF está atento às movimentações nos arredores de Brasília, já que as cidades do Entorno, em Goiás e Minas Gerais, vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Muitas pessoas moram na região e trabalham na capital, ou vice-versa, e fazem o trajeto com frequência. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride/DF) é composta por 33 cidades, 29 delas em Goiás e quatro em Minas Gerais.

No total, as cidades contam com 1,63 milhão de habitantes, de acordo com dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deles, 920,6 mil estão aptos a votar, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Goiás, onde está a maior parte do Entorno, polícias Civil, Militar e Federal reforçaram a segurança neste domingo. Segundo a PM, 5,5 mil militares ficariam a postos em mais de 2,4 mil locais de votação.

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal (SPRF-DF) até reforçou a fiscalização nas estradas do Entorno, das 7h às 19h. O objetivo é combater boca de urna, carreatas, compra de votos e transporte irregular de eleitores nos trajetos entre Brasília e os locais de votação, em Goiás. A corporação explicou que os agentes atuam para “garantir a segurança e a ordem aos eleitores que utilizarem as rodovias federais” e “manter a fluidez do trânsito e permitir aos eleitores que consigam chegar aos pontos de votação”.

Justificativa de voto

Eleitores de outras cidades que estiverem em Brasília neste domingo e não puderem votar precisam justificar a ausência. Neste domingo, até as 17h, todo o processo será feito pelo aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não há, desta vez, postos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para justificativa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a medida deve evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus.

O aplicativo é gratuito e está disponível na App Store e no Google Play. O mesmo aplicativo será usado para justificar ausência no segundo turno, em 29 de novembro. O app só fica disponível entre 7h e 17h, no dia da votação. Depois disso, quem não votar nem apresentar a justificativa terá 60 dias após a eleição para se justificar à Justiça Eleitoral, sob pena de multa de R$ 3,50. No caso de reincidência, o título de eleitor será suspenso.