Sem dados de SP, Brasil registra 868 mortes por covid-19 em 24h

O Brasil registrou neste sábado 868 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 541.266, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 34.339 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 19.342.448, acrescentou a pasta.

O site do ministério, no entanto, mostra zero para novos casos e novas mortes no Estado de São Paulo neste sábado, o que indica que não houve atualização dos dados paulistas. São Paulo é o Estado com maior número de casos e óbitos acumulados no país.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O governo federal ainda reporta 17.983.275 pessoas recuperadas da covid-19 e 817.907 pacientes em acompanhamento.

