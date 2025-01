Seis capitais têm reajustes nas passagens de ônibus em 2025; veja preço por cidade

Pelo menos seis capitais brasileiras terão reajuste nas tarifas de ônibus municipais neste mês de janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte, Natal e Recife anunciaram aumento nos preços do transporte municipal.

Segundo os prefeitos, o preço do diesel, o câmbio do dólar e os custos contratuais estão entre as justificativas para o aumento das passagens em 2025 em relação a 2024.

A cidade de Florianópolis registrou o maior reajuste percentual entre as capitais, de 15,5%, com a tarifa passando de R$ 6 para R$ 6,90. O aumento entrou em vigor no dia 1º de janeiro. O último reajuste na capital catarinense havia ocorrido em janeiro de 2023, quando a tarifa subiu para R$ 6 em dinheiro.

Em São Paulo, a alta foi de 13,6%, com a passagem subindo de R$ 4,40 para R$ 5. Na capital paulista, o preço estava congelado desde 2020. O governo estadual também elevou o valor das tarifas dos ônibus intermunicipais, com um acréscimo médio de 4%.

Em Belo Horizonte, o aumento foi de R$ 0,50, com a passagem passando de R$ 5,25 para R$ 5,75, um reajuste de 9,52%. O transporte metropolitano também sofreu aumento, com a tarifa subindo de R$ 7,70 para R$ 8,20. Ambos os reajustes entraram em vigor no dia 1º de janeiro.

No Rio de Janeiro, a passagem terá um aumento de R$ 0,40 a partir do próximo domingo, passando de R$ 4,30 para R$ 4,70, o que representa uma alta de 9,3%.

Recife teve um dos menores reajustes entre as capitais. A tarifa aumentará de R$ 4,10 para R$ 4,28, um reajuste de 4,29%. O novo valor começará a valer a partir de domingo, dia 5.

Em Natal, o reajuste entrou em vigor em 29 de dezembro de 2024. A passagem subiu de R$ 4,50 para R$ 4,90, representando uma alta de 8,9%. O último aumento na capital potiguar havia sido em novembro de 2023, quando a tarifa passou de R$ 3,90 para R$ 4,50.

Preço da passagem de ônibus nas capitais brasileiras