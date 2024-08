Segunda começa com calor, mas frente fria derruba temperaturas até o final da semana; veja previsão

Tempo vai virar ao longo da semana com nova onda de frio, muita chuva no Sul e chance até de neve; veja previsão

Nova frente fria chega ao Brasil na noite de quarta-feira, fazendo o tempo virar em muitos estados do Centro-Sul já na madrugada e manhã da quinta-feira

A semana que começa nesta segunda-feira vai ser marcada por uma nova onda de frio e muitas chuvas, e partes do país podem até registrar neve.

Segundo o Climatempo, nos primeiros dias ainda predominará um tempo mais quente e seco, especialmente no Centro-Oeste e no Sudeste, porém as temperaturas vão cair em boa parte do país até o final da semana.

A nova frente fria chega ao Brasil na noite de quarta-feira, pelo Sul, fazendo o tempo virar em muitos estados do Centro-Sul do país já na madrugada e manhã da quinta-feira.

A massa de ar frio vai avançar de forma continental, para o Norte, entre quinta e sexta-feira. As temperaturas devem se manter mais baixas no final de semana, principalmente entre o sábado e o domingo, com possibilidade de recordes de madrugadas/manhãs e de tardes mais frias do ano.

Segundo a empresa de meteorologia MetSul, isso acontecerá porque “uma massa de ar frio de origem polar tende a ingressar com queda muito acentuada da temperatura, frio intenso e possibilidade até de neve, de acordo com algumas simulações computadorizadas”.

“Modelos numéricos de previsão do tempo consultados pela MetSul Meteorologia por vários dias têm indicado a possibilidade de nevar no Sul do Brasil no final desta semana, entre os dias 9 e 10. Os dados sugerem neve nas áreas do Nordeste gaúcho e de maior altitude de Santa Catarina”, continua.

Chuvas

Em relação às chuvas, a maior parte da semana terá instabilidade no Rio Grande do Sul já a partir desta segunda-feira com chuva em praticamente todos os dias. “Não chegará a chover o tempo todo e vão ocorrer momentos de melhoria, até com aberturas de sol em algumas cidades, mas o tempo não vai chegar a firmar no território gaúcho”, diz o MetSul.

“Na quinta, uma massa de ar frio de muito forte intensidade vai começar a deslocar a frente rapidamente para o Norte com a chuva atingindo Santa Catarina, Paraná e partes do Mato Grosso do Sul e São Paulo”, continua.

Na região Sudeste, a tendência é de tempo firme e seco ao longo da semana, porém no sábado e no domingo a chuva deve chegar a partes de São Paulo, no Sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

No Centro-Oeste, não há previsão de chuva para quase a integralidade dos estados de Goiás e Mato Grosso, que experimentarão uma semana muito seca e quente. A chuva deve atingir no final da semana o Mato Grosso do Sul e talvez alguns pontos somente mais ao Sul dos outros dois estados.

No Nordeste, haverá uma precipitação mais concentrada na faixa costeira, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, mas com pouco volume. E na região Norte, os maiores acumulados de chuva podem acontecer no Norte e Oeste do Amazonas, em Roraima e no Acre. Mas na maior parte, a tendência é de pouca ou nenhuma chuva.

Veja a previsão em todas as capitais brasileiras nesta segunda-feira, segundo o Inmet:

Aracaju — mínima de 25°C e máxima de 29°C

Belém — mínima de 25°C e máxima de 34°C

Belo Horizonte — mínima de 15°C e máxima de 25°C

Boa Vista — mínima de 25°C e máxima de 33°C

Brasília — mínima de 14°C e máxima de 26°C

Campo Grande — mínima de 24°C e máxima de 33°C

Cuiabá — mínima de 25°C e máxima de 38°C

Curitiba — mínima de 13ºC e máxima de 26°C

Florianópolis — mínima de 17°C e máxima de 25°C

Fortaleza — mínima de 23°C e máxima de 31°C

Goiânia — mínima de 20°C e máxima de 31°C

João Pessoa — mínima de 22°C e máxima de 29°C

Macapá — mínima de 27°C e máxima de 33°C

Maceió — mínima de 21°C e máxima de 28°C

Manaus — mínima de 27°C e máxima de 35°C

Natal — mínima de 22°C e máxima de 29°C

Palmas — mínima de 21°C e máxima de 34°C

Porto Alegre — mínima de 18°C e máxima de 23°C

Porto Velho — mínima de 22°C e máxima de 37°C

Recife — mínima de 22°C e máxima de 28°C

Rio Branco — mínima de 24°C e máxima de 35°C

Rio de Janeiro — mínima de 18°C e máxima de 29°C

Salvador — mínima de 20°C e máxima de 28°C

São Luís — mínima de 24°C e máxima de 32°C

São Paulo — mínima de 17°C e máxima de 29°C

Teresina — mínima de 25°C e máxima de 36°C

Vitória — mínima de 19°C e máxima de 25°C