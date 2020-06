Secretário de Segurança Pública de SP está com coronavírus

Mais um secretário do governo paulista foi infectado pelo novo coronavírus. O segundo caso confirmado de infecção pelo vírus dentro do secretariado estadual é o general João Camilo Pires de Campos, responsável pela pasta da Segurança Pública de São Paulo.

Segundo a secretaria, o general testou positivo para covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, em um teste feito ontem (18). Desde o dia 15 de maio, o efetivo das polícias e da Secretaria de Segurança tem realizado testes rápidos para a doença.

O general está assintomático, bem disposto e cumprirá o período de isolamento com acompanhamento médico, de acordo com as orientações das autoridades de saúde. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a equipe que trabalha diretamente com o secretário também passa por testes.

Educação

Antes do general João Campos, o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, também teve diagnóstico positivo para covid-19, necessitando inclusive de internação. Soares chegou a ocupar um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento. Mas recebeu alta médica na última quarta-feira (17). Em seu Twitter, Soares diz que estava melhor e que está agora se recuperando em casa.

Hoje, quarta-feira (17), tive alta do Hospital 9 de Julho, onde fui internado com diagnóstico de Covid-19 no dia 2 de junho. Estou melhor e agora vou me recuperar em casa. Fiz questão de gravar essa mensagem como forma de agradecer todo carinho que recebi. Cuidem-se! pic.twitter.com/HuNDcHDQNQ — Rossieli Soares (@rossieli) June 17, 2020

Doria

Depois do diagnóstico positivo de seu secretário de Segurança, o governador de São Paulo João Doria fez, pela quinta vez, um teste para diagnostico do novo coronavírus. Segundo o governador, o teste deu novamente negativo.