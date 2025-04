Secretário de Habitação de SP reclama de ‘falta de boa vontade' da União na favela do Moinho

No dia em que são realizadas as primeiras mudanças das famílias que vão deixar a favela do Moinho, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco, reclamou da falta de ajuda do governo federal no projeto. No local, a gestão Tarcísio de Freitas pretende criar um parque e uma estação de trem, mas como o terreno é da União, o plano depende de cessão da área pelo governo federal.

Na semana passada, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) informou ao estado que a cessão do terreno estava condicionada à apresentação de um plano de oferta de moradia para as famílias que vivem na comunidade, e que as demandas dos moradores deveriam ser ouvidas.

Nesta terça, Branco questionou a atuação do ente federal no caso, argumentando que não houve ajuda para melhorar a oferta habitacional nem no custeio do auxílio-moradia, por exemplo.

— Será que a União está satisfeita com a destinação que foi dada, criar uma favela nesse imóvel? Se não está satisfeita, será que não seria conveniente sentar à mesa, conversar e a gente chegar a uma conclusão? Eles podem ter as políticas habitacionais deles, nós temos as nossas, a gente não pode somar esses esforços para tirar as pessoas de lá? Se é que a União acha que eles estão numa área vulnerável, como nós achamos. Agora, se a União acha que eles estão no melhor dos mundos, fica difícil. (...) Nós precisamos parar de politizar esse assunto e discutir a solução habitacional — falou.

O secretário afirmou que as primeiras comunicações do governo estadual com o federal sobre o tema ocorreram há mais de um ano, e as respostas só vieram recentemente.

— Eles mandaram esses ofícios e disseram ‘seria conveniente que vocês dessem tudo de graça. Eu falo, como assim? É um terreno da União, eles que deveriam estar resolvendo esse problema — falou. — Será que é tão difícil entender isso e a gente sentar e propor uma solução comum? Eu não acho que é difícil, mas precisa de boa vontade.

O vice-governador, Felício Ramuth (PSD), lembrou que a prefeitura está ajudando a arcar com metade do auxílio-moradia (de R$ 800) e que a União poderia dar “uma ajuda efetiva” no processo.

— Quando há briga entre entes da Federação, quem perde é a sociedade. E o que a gente quer é o contrário. Se a SPU quiser contribuir, complementando valores, aumentando o valor do aluguel social, já que a Prefeitura está entrando com uma parte, o estado está entrando com uma parte, se o Governo Federal quiser complementar, será muito bem-vindo. Se quiser oferecer um pagamento para aquelas pessoas que reconhecidamente não puderem fazer os seus pagamentos, será sempre bem-vindo. Mas a proposta inicial está posta, com tudo devidamente esclarecido, mas sempre será bem vinda uma ajuda efetiva — disse.

Procurada, a Secretaria de Patrimônio da União ainda não se pronunciou.