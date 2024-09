O atual prefeito e candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB) lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 41% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Quaest divulgada na noite desta terça-feira, 17. Melo abre uma vantagem com relação a segunda colocada, a deputada federal Maria do Rosário (PT) com 24%.

Na sequência, aparecem Juliana Brizola (PDT) com 17%, Felipe Camozzato (NOVO) com 3% e Fabiana Sanguiné (PSTU) com 1%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Camozzato e Sanguiné estão tecnicamente empatados.

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a disputa em Porto Alegre. Na anterior, divulgada em 27 de agosto, os dois primeiros colocados apareciam tecnicamente empatados. O atual prefeito agora registra crescimento de cinco pontos percentuais, passando de 36% para 41%. Maria do Rosário, porém, caiu de 31% para 24%. Já Juliana Brizola avançou de 11% para 17%.

Intenções de voto em Porto Alegre:

Sebastião Melo (MDB): 41%

Maria do Rosário (PT): 24%

Juliana Brizola (PDT): 17%

Felipe Camozzato (Novo): 3%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 1%

Carlos Alan (PRTB): 0%

Luciano do MLB (UP): 0%

Cesar Pontes (PCO): não foi citado

Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

Pesquisa espontânea:

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Melo também cresceu ao passar de 15% para 27% das intenções de voto. A deputada do PT oscilou um ponto negativo.

Sebastião Melo (MDB): 27% (tinha 15% em agosto)

Maria do Rosário (PT): 13% (tinha 14% em agosto)

Juliana Brizola (PDT): 6% (tinha 2% em agosto)

Felipe Camozzato (Novo): 1% (tinha 1% em agosto)

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0% (não foi mencionada em agosto)

Carlos Alan (PRTB): não foi mencionado (tinha 0% em agosto)

Indecisos: 52% (eram 67% em agosto)

Branco/Nulo/Não vai votar: 1% (eram 1% em agosto)

Segundo turno:

A Quaest também pesquisou o cenário de segundo turno com os dois primeiros colocados na pesquisa anterior de agosto. Melo seria reeleito com 56% das intenções de voto.

Sebastião Melo (MDB): 56%

Maria do Rosário (PT): 33%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

A pesquisa Quaest, encomendada pela RBS TV, foi registrada no TSE como RS-00134/2024. O estudo realizou presencialmente 900 entrevistas, entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.