Sebastião Alves, Maria do Rosário e Juliana Brizola votam em Porto Alegre

Os três principais candidatos à prefeitura de Porto Alegre votaram na manhã deste domingo (6).

O prefeito Sebastião Melo (MDB), que busca a reeleição, votou no bairro Alberta dos Morros. "A campanha foi limpa, linda e propositiva", disse Melo, segundo a Zero Hora.

Maria do Rosário (PT) depositou seu voto na zona leste da cidade. Em entrevista, ela questionou o pouco tempo de TV. "O primeiro turno foi marcado por muito tempo de TV com um candidato e muito menos tempo de TV que a gente teve, então, foi mais difícil", afirmou, à Rádio Gaúcha.

Juliana Brizola (PDT) disse considerar que está em um momento positivo. "A pesquisa é um retrato do momento.Ela dá indicativos. No nosso caso, um indicativo, desde o início, de crescimento. Nada assim, um crescimento enorme, mas sempre crescendo", disse, em entrevista.

A última pesquisa Quaest em Porto Alegre apontou Melo com 50% dos votos, Rosário com 26% e Brizola com 23%.

