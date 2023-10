São Paulo teve o outubro mais chuvoso em 80 anos, diz Inmet

Outubro termina com recorde de chuvas para o mês na capital paulista. No Mirante de Santana, onde é medida a temperatura oficial da cidade, o acumulado de chuva foi de 356,0 milímetros (mm), 180% acima da média registrada entre 1991 e 2020.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o recorde anterior havia ocorrido em 1969, quando choveu o equivalente a 237,9 mm em outubro.

Choveu em 13 dias do mês e o resultado ajudou a aumentar o acumulado deste ano, que chegou a 1.553,7 mm, 21% mais do que a média do período (de janeiro a outubro). Além de outubro, apenas fevereiro registrou excedente hídrico.

O tempo, porém, continua quente. A média de temperaturas máximas em outubro foi de 27,2 °C. Ficou 0,7 °C acima do normal. A maior temperatura de outubro foi registrada no dia 24, de 33,7 °C.

Mesmo assim, o mês foi bem mais ameno do que setembro, quando ocorreu uma onda de calor, que deixou as temperaturas 5% acima do normal.

Segundo o Inmet, os valores de outubro costumavam ser maiores que os de setembro, o que não aconteceu este ano.

As temperaturas mínimas ficaram em 18,5 °C, em média, 2 °C acima da referência climatológica (16,5 °C) A temperatura mínima mais baixa do mês foi de 14,4 °C, no dia 14.

A amplitude térmica também chamou a atenção no dia 16, com variação de 15,6 °C (mínima de 17,6 °C e máxima de 33,2 °C entre a noite e o dia.