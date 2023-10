São Paulo tem preços mais altos de táxi a partir deste sábado

As tarifas de táxi estão mais altas a partir deste sábado, 28, na capital paulista. O valor da bandeirada, cobrada em todas as corridas, passou de R$ 5,50 para R$ 6 para táxi comum, especial e rádio-comum. A bandeira 2, com preço 30% mais alto, segue em vigor entre 20h e 6h, se segunda a sábado. Domingos e feriados a bandeira 2 é cobrada durante todo o dia.

O valor do quilômetro rodado subiu de R$ 4 para R$ 4,25. Os congestionamentos também vão onerar o bolso dos passageiros: quando o carro circula a menos de 15 km por hora, a tarifa cobrada passa de R$ 49 para R$ 51 por hora.

O táxi luxo também tem novas tarifas. A bandeirada passou de R$ 8,25 para R$ 9 e o valor por quilômetro rodado de R$ 6 para R$ 6,38. A tarifa usada em congestionamentos, chamada de "tarifa horária" subiu de R$ 73,50 para R$ 76,50.

Com o aumento os taxistas deverão atualizar os taxímetros no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem), mas enquanto isso não é feito eles poderão usar tabela com os preços reajustados.