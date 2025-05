São Paulo tem o mês de abril mais chuvoso em 30 anos; veja como será em maio

Abril de 2025 foi o mês mais chuvoso dos últimos 30 anos na cidade de São Paulo, com um acumulado de 145,8 mm de chuva, de acordo com dados do INMET. Este valor representa um aumento de 133,3% em relação à média histórica de 62,5 mm para o mês.

Esse é o maior registro de precipitação desde 1995, quando o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) iniciou sua série histórica.

A alta pluviometria foi causada pela combinação de frentes frias e pela umidade marítima concentrada no litoral, o que resultou em transtornos e colocou a cidade em estado de atenção.

Previsão para maio de 2025 em São Paulo

Para maio, a previsão indica uma mudança no padrão climático da capital paulista. A cidade ainda se mantém em estado de atenção devido às temperaturas baixas, mas a tendência é que as temperaturas subam em relação a abril.

No início do mês, as temperaturas podem variar entre 12°C e 16°C durante a noite, e chegar a 25°C a 27°C durante o dia. Em grande parte do país, as temperaturas estarão um pouco acima da média, marcando o retorno do calor.

Chuva em maio: menor volume e dias mais secos

Em relação às chuvas, a previsão para o mês de maio indica menos precipitações no Sudeste, especialmente em São Paulo. A tendência é de chuvas ocasionais, com volumes inferiores aos de abril. A brisa marítima pode aumentar a nebulosidade no final do dia, mas sem expectativa de chuva significativa.