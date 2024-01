São Paulo tem mais de 15 mil vagas de emprego abertas; veja quais profissões são mais procuradas

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 22, que o estado dispõe de 15.169 vagas de emprego por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), vinculados à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

Na capital paulista e na Grande São Paulo estão disponíveis 6.159 vagas, enquanto o interior conta com 8.162 e o litoral oferece 848 oportunidades de trabalho. Na cidade de Campinas estão abertas 3.572 vagas. Já Sorocaba conta com 1.311.

Na região do Vale do Paraíba há 688 vagas, São José do Rio Preto, com 577, e Araçatuba, com 450 posições abertas.

Principais ocupações

No total, mais de 500 profissões contam com vagas em todo o estado. As ocupações que apresentam o maior número de oportunidades são: auxiliar de logística, alimentador de linha de produção e atendente de lanchonete.

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, os números de emprego são atualizados diariamente. Os PATs oferecem serviços gratuitos, como assistência para a habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão da Carteira de Trabalho, para ajudar os trabalhadores em qualquer necessidade.