São Paulo tem madrugada mais fria do ano; e geada no Sul

A madrugada de hoje (22) na capital paulista foi a mais fria do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas mais baixas foram registradas um pouco antes da meia-noite, com média de 8,1°C na cidade e mínima de 6,7°C na região de Capela do Socorro.

O sábado começou gelado e céu encoberto, com chuviscos, condição que deve persistir durante o dia. As máximas hoje não devem superar os 14ºC.

A tarde de ontem (21), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já havia sido a segunda de agosto com menor temperatura dos últimos 60 anos.

Frio intenso

De acordo com as medições da estação meteorológica automática do Inmet- Mirante de Santana, a temperatura às 15h era de apenas 9,3°C. Ela só foi superada pelos 8,8°C medidos no dia 19 de agosto de 1987.

Segundo o CGE, nos próximos dias o tempo deve melhorar e o sol retornará entre nuvens, o que ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio intenso, mas somente no período das tardes, já que as madrugadas seguem geladas.

O Inmet disse, ainda, que a onda de frio vai persistir no fim de semana e manter todo o estado de São Paulo com baixas temperaturas. Nas madrugadas deste fim de semana até segunda-feira (24), a cidade de São Paulo deve bater o recorde de frio para o ano mais de uma vez.

A temperatura entra em elevação a partir de terça-feira (25), com o maior afastamento do ar frio intenso, mas as noites e o amanhecer continuam frios.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Serafina Corrêa, na região norte do Rio Grande do Sul, registrou -3,4°C. Na sexta-feira, o estado registrou -5 na região oeste.

No Paraná muitas cidades também registraram temperaturas negativas. A previsão para a capital neste domingo tem mínima de 4ºC.