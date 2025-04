São Paulo tem início de semana com chuva forte em todo o estado, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta no final do domingo, 27, para a chegada de uma frente fria que deve provocar temporais em todo o estado a partir das primeiras horas desta segunda-feira, 28. A previsão indica a possibilidade de queda de raios, ventos fortes e risco de alagamentos, especialmente na capital e na Região Metropolitana.

De acordo com meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a formação de tempestades deve se intensificar no período da tarde, com acumulados de chuva elevados no Litoral Norte e entorno da capital. Em outras regiões do estado, os temporais ocorrerão de forma isolada, mas ainda podem causar transtornos como queda de árvores e deslizamentos.

A Defesa Civil orienta moradores de áreas de risco a redobrar a atenção. Com o solo já saturado pela chuva recente, aumentam as chances de deslizamentos de terra. Rachaduras em paredes, água barrenta descendo por encostas e árvores ou postes inclinados são sinais que exigem evacuação imediata.

Massa de ar seco afastará a chuva a partir de terça-feira

Segundo o CGE, uma massa de ar seco começará a atuar na terça-feira, 29, afastando as instabilidades e provocando queda nas temperaturas. Apesar da melhora no tempo, a recomendação é manter a cautela.

Durante as tempestades, a Defesa Civil orienta a população a evitar permanecer perto de árvores ou estruturas metálicas frágeis e a não atravessar áreas alagadas.