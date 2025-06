São Paulo tem calor nesta quinta e queda de temperatura com frente fria na sexta

São Paulo vive um dia de calor nesta quinta-feira, 5, com máximas de até 28°C no Mirante de Santana, na zona norte, onde são feitas as medições oficiais.

A onda de calor, no entanto, não deve durar muito. A partir de sexta-feira, 6, uma frente fria chega à região Sudeste, trazendo tempo fechado e queda nas temperaturas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), novas áreas de chuva, que vêm do Sul do Brasil, começam a se aproximar de São Paulo ainda nesta quinta. A previsão é de pancadas isoladas no período da noite. O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da cidade também alerta para o aumento da nebulosidade no fim da tarde.

A frente fria passará rapidamente pelo litoral paulista, o que fará a temperatura cair de forma significativa. A máxima de sexta-feira, 6, deve ser de 21 °C, com mínima em torno de 16 °C.

O aumento da umidade relativa do ar, que pode atingir entre 70% e 95%, deixará o clima ainda mais úmido.

Impacto da frente fria na Baixada Santista e outras regiões

No litoral da Baixada Santista, em cidades como Santos, a máxima será de 34 °C nesta quinta-feira, mas também deve cair para 22°C no dia seguinte, com possibilidade de chuvas isoladas.

O fenômeno de nevoeiro também pode ocorrer na sexta-feira pela manhã, especialmente no litoral e nas regiões centrais do estado.

Previsão para o fim de semana e próxima semana

A previsão para o fim de semana indica uma leve alta de temperatura, com a possibilidade de a máxima chegar a 25 °C em São Paulo no domingo, 8. Simulações atmosféricas apontam para uma nova queda nas temperaturas no início da próxima semana.