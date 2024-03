São Paulo: Saiba se a população do seu bairro cresce ou encolhe

Os dez setores censitários de São Paulo com maior concentração de pessoas em São Paulo estão localizados em três blocos de edifícios no centro, o mais adensado deles sendo o edifício 14 Bis, na Bela Vista, apelidado de "Treme-treme". Ali mora mais de uma pessoa por metro quadrado, uma densidade populacional que requer grande verticalização e alta taxa de ocupação para ser atingida.

"A cidade de São Paulo ainda passa pelo processo de verticalização, apesar de menos intenso do que em períodos anteriores. Alguns distritos que apresentaram grande crescimento, especialmente Barra funda, Vila Leopoldina e Santo Amaro, receberam números expressivos de novos empreendimentos", diz Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE e professor da Faculdade Cásper Líbero.

"A Barra funda, como destacado, passou por esse processo de expansão, e lá houve uma grande mudança no perfil do distrito, com galpões dando lugar a grande conjunto de habitações. No caso dos distritos periféricos, há um conjunto que apresentou decréscimo significatico, em contraste com outros que ainda demonstraram crescimento".