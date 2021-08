São Paulo retoma vacinação para quem recusou dose por causa da marca

Os moradores da capital paulista que se recusaram a tomar a vacina contra a covid-19 devido à marca do imunizante, e que foram colocados no final da fila para se vacinarem, podem voltar aos postos de vacinação a partir de hoje, 19. A vacinação foi autorizada pela prefeitura em razão da conclusão do cronograma de vacinação da população adulta. Ainda assim, a escolha da marca do imunizante continua proibida.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 2.167 pessoas estavam com o direito à vacinação suspenso temporariamente, de acordo com a lei municipal 17.583, de 26 de julho de 2021, que determina que "aquele que for retirado do cronograma de vacinação por recusa do imunizante será incluído novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos previamente estabelecidos (...) no cronograma do Plano Municipal de Imunizações (PMI) na rede municipal de saúde."

Para receber a dose, o cidadão deve apresentar um comprovante de residência na capital e documento pessoal, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

A secretaria reforça que deve ser feito o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

A lista completa de postos pode ser encontrada no site Vacina Sampa.