São Paulo registra recorde de 7°C nesta sexta-feira, 13; temperaturas devem subir no fim de semana

A massa de ar polar que persiste sobre a região Sudeste mantém as temperaturas baixas em São Paulo nesta sexta-feira, 13. Durante a madrugada, a capital paulista registrou o recorde de frio de 7º C, segundo a Climatempo, superando a marca de 9,6°C registrada em 30 de maio.

A previsão é que a temperatura continue baixa, próxima aos 10º C nas, primeiras horas da manhã, com sensação térmica ainda mais baixa. A expectativa é de que esta sexta-feira tenha céu limpo, com algumas nuvens e nevoeiro pela manhã.

Durante o dia, o sol deve aparecer e elevar a temperatura até 19°C na parte da tarde. Contudo, com a queda da noite, o frio volta a se intensificar.

Para o fim de semana, a previsão é de um leve aquecimento. A madrugada de sábado, 14, deve registrar 8°C, mas as temperaturas durante o dia devem alcançar 22°C, proporcionando alívio no frio.

Elevação gradual das temperaturas no fim de semana

A partir de domingo, 15, as temperaturas devem começar a subir de forma gradual, com a mínima prevista em 10°C pela manhã e a máxima podendo atingir 22°C à tarde. Na segunda-feira, 16, a mínima se mantém em 10°C, mas a máxima sobe para 24°C.

A partir de terça-feira, 17, tanto as mínimas quanto as máximas devem continuar a subir.

Frio intenso nas áreas periféricas

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo informou que nas regiões mais periféricas da cidade a sensação de frio será ainda mais intensa.

Isso porque, enquanto o Inmet realiza a medição oficial na estação de Mirante de Santana, na zona norte, o CGE conta com 33 estações espalhadas por toda a cidade, o que possibilita uma medição mais precisa.

Na quinta-feira, 12 de junho, o Inmet registrou a mínima de 9,9°C e a máxima de 17°C.

Já o CGE apontou médias mínimas de 9,7°C e máximas de 16°C, com destaque para a menor máxima do ano registrada na estação de Parelheiros-Marsilac, no extremo sul, com 14,2°C.