São Paulo registra forte chuva com granizo e entra em estado de atenção

Todas as regiões da cidade de São Paulo estão em estado de atenção para alagamentos em razão das fortes chuvas que atingem a capital na tarde de hoje, 8. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, foi registrada queda de granizo nos bairros do Butantã, na zona oeste, e na Vila Mariana, região sudeste.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram precipitação forte no Butantã e Pinheiros, na zona oeste; nas subprefeituras de Capela do Socorro e M’Boi Mirim, na região sul, e na Casa Verde, na região norte.

Segundo o CGE, as próximas horas seguem com tempo instável com chuva atuando de forma lenta e isolada com potencial para formação de alagamentos.