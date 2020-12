São Paulo recebe mais 2 milhões de doses da vacina CoronaVac

O governo de São Paulo recebeu no início da manhã desta sexta-feira, 18, mais dois milhões de doses da vacina CoronaVac. O imunizante é fabricado pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O governador João Doria recebeu o imunizante no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Nas redes sociais, Doria afirmou que o novo lote da vacina é um passo importante para “garantir que o Brasil tenha condições de imunizar a população o quanto antes”. “Agora são 2 milhões de doses da vacina para salvar milhões de brasileiros”, afirmou o governador.

Estamos no aeroporto de Guarulhos para receber 2 milhões de doses da vacina do Butantan contra o coronavírus. Mais um importante passo para garantir que o Brasil tenha condições de imunizar sua população o quanto antes. Sentimento de esperança. 🙏 pic.twitter.com/O0lTcfEFCo — João Doria (@jdoriajr) December 18, 2020

No início do mês, São Paulo já havia recebido mais 1 milhão de doses da Coronavac. No total, serão 7 milhões neste ano.

*Mais informações em instantes