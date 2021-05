São Paulo reabre 9 unidades de drive-thru para vacinação contra covid-19

A capital paulista volta hoje (11) a reabrir nove unidades de drive-thru para a vacinação da primeira dose contra a covid-19. Estarão abertas as unidades de vacinação rápida no Shopping Aricanduva, Shopping Anália Franco, Clube Hebraica, Memorial da América Latina, Shopping Interlagos, Shopping Jardim Sul, Anhembi, Hospital Alvarenga, e na farmacêutica Novartis, na Avenida Professor Vicente Rao, 90.

Nas unidades básicas de saúde (UBS), a vacinação continua normalmente tanto para a primeira quanto para a segunda dose. A lista completa com todos os postos de saúde do município onde está ocorrendo a imunização contra a covid-19 pode ser vista aqui.

Ontem (10), a cidade iniciou a vacinação contra a covid-19 em mais três grupos: pessoas com Síndrome de Down, pacientes em Terapia Renal Substitutiva e pessoas transplantadas imunossuprimidas. Nos três quadros, a imunização ocorre na faixa etária acima de 18 anos. Para a vacinação desses novos grupos é necessário apresentar documento de identificação e declaração médica indicando a condição de saúde para os pacientes renais e transplantados.

Grupos que podem tomar a vacina

De acordo com a prefeitura de São Paulo, podem ser imunizados na atual fase da vacinação idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde com mais de 18 anos que sejam gestantes, puérperas e lactantes, profissionais de saúde com 47 anos ou mais, profissionais da educação com 47 anos ou mais, pessoas em situação de rua cadastradas nos centros de Acolhida, trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município, trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis, metroviários e ferroviários.