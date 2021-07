SP planeja vacinação anual contra a covid-19 e campanha começa em janeiro

O Estado de São Paulo iniciará uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19 em 17 de janeiro do ano que vem, um ano após a primeira aplicação de um imunizante contra a doença no Brasil, disse nesta segunda-feira o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn.

Ele previu ainda que a velocidade da vacinação contra o coronavírus no ano que vem será maior do que a da campanha deste ano, afirmando que o Instituto Butantan estará, em 2022, com produção 100% nacional de duas vacinas: a CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, e a Butanvac, que está atualmente em fase de testes.

"Nós temos a questão relacionada à imunização anual, assim como fazemos com a gripe, para todos os brasileiros do estado de São Paulo. A nova fase da imunização para Covid irá se iniciar no dia 17 de janeiro do ano que vem, que foi exatamente o primeiro dia que nós vacinamos o primeiro brasileiro aqui de São Paulo, Monica Calazans", afirmou ele, citando o nome da enfermeira que recebeu a primeira aplicação de uma vacina contra a Covid no Brasil em janeiro deste ano.

"Isto não é reforço, isto é uma necessidade que nós temos de estar sempre anualmente fazendo uma proteção", acrescentou ele em entrevista coletiva na sede do Butantan, onde um novo lote de 1 milhão de doses da CoronaVac foi entregue ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Com a entrega desta segunda, o Butantan chega a 56 milhões de doses do imunizante entregues ao PNI e mantém a promessa de totalizar 100 milhões de doses entregues até o final de agosto.

Gorinchteyn disse esperar que o Ministério da Saúde terá o mesmo entendimento do governo paulista de iniciar uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19 em 2022, ao mesmo tempo que enfatizou que será realizada no Estado de São Paulo.

"O Estado de São Paulo seguramente vai iniciar uma nova fase de vacinação para a Covid a partir de 17 de janeiro do próximo ano", garantiu.