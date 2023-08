São Paulo: Linha 5-Lilás da ViaMobilidade volta à normalidade após paralisação por falha técnica

A operação de trens na linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo está totalmente paralisada desde as 14h desta sexta-feira, 18.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, todas as estações estão fechadas, afetando a população da Zona Sul da cidade. No entanto, a empresa confirmou recentemente que a operação foi normalizada por volta das 16h.

O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado pela empresa e mobilizou 80 de seus ônibus para atender os passageiros entre as estações Capão Redondo e Chácara Klabin.

“Devido à falha técnica registrada às 13h48, a Linha 5-Lilás está com a operação paralisada. 80 ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender toda a extensão da linha, em ambos sentidos. Técnicos da ViaMobilidade atuam no momento para normalizar a situação. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nos trens e nas estações", disse a ViaMobilidade, em nota.

Por que a Linha-5 Lilás parou?

A empresa ViaMobilidade explicou também que a medida foi tomada após o registro de falha técnica. Em um comunicado, a concessionária houve um problema no sistema de sinalização, provocado pelo rompimento de cabos de fibra óptica na região do Horto do Ipê.