São Paulo inicia campanha nacional de megavacinação contra covid

A cidade de São Paulo iniciou neste sábado, 20, a campanha nacional de megavacinação contra a covid-19. A ação, promovida pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo incentivar os 21 milhões de brasileiros que ainda não retornaram para receber a segunda dose ou dose de reforço a buscar uma unidade de saúde para completar o esquema vacinal.

A capital paulista participa da campanha com a aplicação da primeira (D1) e segunda (D2) doses da vacina, além de busca ativa pelos faltosos. Pessoas com mais de 18 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal (D2) há pelo menos 5 meses estão aptos a tomar a dose adicional. Segundo a Prefeitura, só na capital, 345.372 pessoas estão com a segunda dose em atraso.

Neste momento, é importante que os pais de adolescentes, de 12 a 17 anos, fiquem atentos para o novo intervalo de vacinação entre D1 e D2, que, no momento é de 21 dias.



Vacinação na capital

Sábado, 20

- Drive-thrus e farmácias: vacinação com D1, D2 e dose adicional (DA). Das 8h às 17h;

- Megapostos: vacinação D1, D2 e DA. Das 8h às 17h.

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs): vacinação D1, D2 e DA. Das 8h às 17h.

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas: vacinação D1, D2 e DA. Das 7h às 19h.



Domingo, 21

- Farmácias parceiras da avenida Paulista: vacinação D1, D2 e DA. Avenida Paulista, nº 2.371 e 266. Das 8h às 16h.

- Parques: vacinação D1, D2 e DA. Funcionamento das 8h às 17h.

CRS Centro: parque Buenos Aires;

CRS Sul: Parque do Guarapiranga;

CRS Leste: Parque do Carmo;

CRS Oeste: parque Villa-Lobos;

CRS Sudeste: parques da Independência e Ceret;

CRS Norte: Parque da Juventude

Mais informações e a lista dos postos de vacinação podem ser encontradas no site Vacina Sampa.