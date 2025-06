São Paulo enfrenta chuvas e temperaturas amenas nesta sexta-feira, com alerta para o fim de semana

A sexta-feira, 6, será marcada por chuvas intermitentes em São Paulo e em diversas cidades da Grande São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O tempo fechado persistirá ao longo de todo o dia, devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.

As temperaturas não devem ultrapassar os 21°C, variando entre 16°C e 21°C, com taxas de umidade do ar que oscilam entre 70% e 95%.

Este cenário impede a elevação dos termômetros durante o dia, que permanecerá úmido e com chuvas esparsas.

O órgão também alerta que o fim de semana continuará com clima ameno. No sábado, 7, a previsão é de mais um dia frio, com mínima de 16°C e máxima de 22°C.

O sol deverá aparecer de forma tímida, sem causar aumento significativo nas temperaturas. A umidade do ar estará em torno de 65%.

Na quinta-feira, 5, a Defesa Civil emitiu um alerta severo devido à forte chuva que atingiu a capital paulista. O aviso foi dado após o registro de vento forte, granizo e raios nas zonas oeste, sul e norte da cidade.

O alerta também se estende aos municípios que integram a região metropolitana.