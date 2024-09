São Paulo e outras capitais podem registrar temperatura recorde; até quando vai o calor?

A primeira semana da primavera começou com a chegada de mais uma onda de calor no país que eleva a temperatura no estado de São Paulo. Esta é a sétima vez que o fenômeno é registrado em 2024.

Com isso, nesta quarta-feira, 25, a temperatura na cidade de São Paulo terá mínima de 18ºC e a máxima pode chegar a 36ºC e há chances de ultrapassar o recorde de calor anterior registrdo ontem, que foi de 35,1ºC. O calor e o tempo seco permanecem na quinta-feira, 26, com temperaturas entre 20ºC e 36ºC.

Quando vai fazer frio em SP

O Climatempo emite um alerta de "mudança brusca de temperatura" a partir da sexta-feira, 27, quando as temperaturas caem e variam entre 16°C e 29ºC e a umidade varia entre 40% e 85%, uma vez que há aproximadamente 60% de chances de chuva.

No sábado, a temperatura segue baixa variando de 14°C a 20°C e sobe ligeiramente no domingo, 29, ficando entre 14ºC e 26ºC.

Volta do calor

O calor na capital paulista volta a partir da segunda-feira, 30, quando as máximas ultrapassam os 30 ºC até a quarta-feira, 2 de outubro.

Recordes de temperatura em SP neste ano

35,1°C - 24 setembro - máxima provisória;

24 setembro - máxima provisória; 34,7°C - 26 de março (recorde anterior de calor para 2024);

26 de março (recorde anterior de calor para 2024); 34,5°C - 8 de setembro;

8 de setembro; 34,3°C - 9 de setembro, 17, 15 e 14 de março;

Recordes de temperatura nas capitais

São Paulo: O recorde de 35,4°C registrado ontem pode ser superado nesta quarta-feira;

Rio de Janeiro: A cidade que marcou 39,5°C em 17 de janeiro de 2024, pode se aproximar dessa marca com a máxima prevista de 39°C para quinta-feira desta semana;

Belo Horizonte: O recorde recente de 34,4°C, registrado no início deste mês (03 de setembro), pode ser igualado com a previsão de 34°C na sexta-feira, 27 de setembro;

Campo Grande: A capital do Mato Grosso do Sul, que chegou a 39,8°C em 24 de setembro, pode bater um novo recorde com a previsão de 40°C hoje;

Brasília: Após registrar 33,5°C em 23 de setembro, a previsão para hoje é de 34°C.