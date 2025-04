São Paulo deve ter chuva isolada durante todo o dia nesta quarta-feira

A quarta-feira, 9, na região metropolitana de São Paulo será marcada por um dia úmido, com possibilidade de chuva isolada ao longo de todo o dia. Após uma terça-feira, 8, sem precipitação, o tempo deverá se manter instável, com períodos de nebulosidade e pancadas de chuva, especialmente no período da tarde e início da noite.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a previsão é de chuva fraca pela manhã, com possibilidade de ocorrer em algumas áreas.

A partir do meio da tarde, a propagação de áreas de instabilidade pode provocar pancadas isoladas de chuva, com possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A combinação de chuva forte e ventos aumenta o risco de alagamentos e quedas de árvores.

Apesar da grande nebulosidade, o sol pode aparecer em alguns momentos, favorecendo a elevação das temperaturas ao longo do dia. A previsão é de que os termômetros variem entre mínimas de 16°C e máximas que podem alcançar os 27°C.

Na terça-feira, 8, a temperatura máxima na estação meteorológica do Alto de Santana, na zona norte da capital paulista, foi de 28,3°C, enquanto a mínima foi de 14,7°C.

Além da capital, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para o litoral é de tempo instável. Na Baixada Santista, a temperatura mínima deve ficar em torno dos 19°C, com máxima de 27°C. Já em Ubatuba, no litoral norte, o calor deve ser um pouco mais intenso, atingindo os 29°C.

No interior do estado, a nebulosidade será predominante, com pancadas de chuva isoladas e trovoadas. No entanto, a temperatura será mais alta. Em cidades como Ribeirão Preto, a variação de temperatura deve ser de 21°C a 32°C, enquanto em Campinas os termômetros podem variar de 18°C a 31°C.

Litoral da região Sul tem alerta laranja para tempestades

O Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, para tempestades na região litorânea dos estados do Sul, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia. As áreas mais afetadas são Pelotas e Porto Alegre (RS), Criciúma, Florianópolis, Blumenau e Joinville (SC), e Curitiba (PR), onde o solo já está saturado pelas chuvas dos últimos dias.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) destacou que a previsão de chuvas intensas à tarde pode agravar a situação, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios, especialmente em áreas urbanas mais suscetíveis.

"A faixa leste dos três estados, com destaque para Pelotas e arredores (RS), Criciúma e Curitiba, está sob alerta devido à possibilidade de pancadas fortes e rápidas, agravadas por rajadas de vento", informou o órgão.