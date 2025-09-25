Brasil

São Paulo deve registrar temperatura mais baixa da semana nesta quinta-feira, 25

Temperaturas mais baixas e possibilidade de chuvas isoladas marcam o dia em São Paulo, com sensação térmica mais fria ao longo da quinta-feira

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09h54.

Nesta quinta-feira, 25, a cidade de São Paulo deve enfrentar a temperatura mais baixa da semana. Essa condição é causada pela aproximação de uma frente fria que está atuando sobre o estado, provocando a entrada de massas de ar mais frias e úmidas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista pode experimentar uma queda acentuada nas temperaturas, especialmente nas primeiras horas da manhã e durante a noite. As mínimas devem ficar próximas ou até abaixo dos 15°C em algumas regiões da cidade, um valor considerado inferior à média para esta época do ano.

Chance de chuvas isoladas

Além do frio, há possibilidade de chuvas isoladas em São Paulo, causadas pela combinação da frente fria com a alta umidade na atmosfera. As chuvas podem ocorrer de forma intermitente, com maior probabilidade pela manhã e no início da tarde.

Embora o volume de precipitação esperado não seja expressivo, ele pode ser suficiente para alterar o clima e gerar sensação térmica ainda mais baixa nas áreas afetadas.

