São Paulo deve registrar tarde mais quente dos últimos 25 dias nesta terça-feira, 22

São Paulo deve registrar nesta terça-feira, 22, a tarde mais quente dos últimos 25 dias, com temperatura máxima prevista em torno de 27°C.

O dia será de céu parcialmente limpo, com poucas nuvens e sem previsão de chuva, proporcionando um clima ameno e agradável após um período marcado por temperaturas mais baixas na primeira quinzena de julho.

A manhã começou fresca, com temperaturas próximas dos 13°C, mas ao longo do dia a frequência sobe gradativamente, alcançando a máxima no período da tarde.

A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 100%, sendo mais baixa justamente durante as horas de maior calor.

Os ventos sopram fracos a moderados, vindos do norte/nordeste, contribuindo para a elevação da temperatura.

Virada no clima após uma quinzena fria

Após uma primeira metade do mês com temperaturas abaixo da média — a quinzena mais fria de julho em pelo menos 10 anos, segundo dados climáticos — o cenário começa a mudar, e esta terça marca uma virada para dias mais quentes na capital paulista.

A previsão para os próximos dias indica uma queda de nível nas temperaturas, acompanhada pela possibilidade de chuvas isoladas a partir de sexta-feira, 25.

Com o sol brilhando forte e temperaturas em elevação, os especialistas recomendam atenção à hidratação e cuidados com a exposição solar, especialmente no período da tarde.

O respiro de calor em São Paulo

Assim, nesta terça-feira, 22 de julho de 2025, São Paulo vivencia um respiro de calor que promete ser o mais intenso nas últimas três semanas, trazendo um alívio para quem enfrentou dias frios nos últimos tempos.