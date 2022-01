São Paulo deve anunciar novas restrições para eventos com aglomerações

Da Redação, com agências

O governo de São Paulo deve anunciar novamente nesta quarta-feira, 12, restrições para a realização de eventos com aglomerações em todo o Estado devido à alta taxa de transmissibilidade da variante Ômicron do coronavírus.

O Comitê Científico de Combate à Covid-19 se reuniu na tarde de terça-feira, 11, para discutir a recomendação. As novas regras serão anunciadas oficialmente durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

"Não há, neste momento, nenhuma indicação e necessidade de fechamento ou restrições ao comércio e setor de serviços, assim como ao setor produtivo do agronegócio e da indústria. Há, sim, cautela e recomendação expressa para que as pessoas usem máscaras o tempo todo", afirmou o governador paulista, João Doria (PSDB), na manhã desta terça.

Segundo ele, as restrições a serem propostas e detalhadas oficialmente na quarta já foram apresentadas pelo Comitê, como medidas cautelares para impedirem ainda mais o avanço da variante Ômicron em São Paulo. Ainda na segunda-feira, 10, o Estado teve uma média móvel de 2,4 mil novos casos de covid, um aumento de 5.746% em relação a duas semanas atrás.

Longa ausência

A volta de torcida a eventos esportivos e de púbico em pé em shows ocorreu a partir do 1º de novembro de 2021. Foram 587 dias de duração do Plano São Paulo, no qual foram prorrogadas e flexibilizadas regras na quarentena. O fim das restrições ocorreu quando o Estado atingiu a marca de 70 milhões de doses aplicadas de vacina contra a covid-19.