São Paulo anuncia início da vacinação para pessoas com doenças crônicas

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta terça-feira, 20, o início da vacinação para pacientes com algumas doenças ou condições crônicas e a antecipação da imunização dos idosos de 64 anos. De acordo com o governador, pessoas com síndrome de down, transplantados e pacientes em terapia renal (diálise) serão vacinados a partir do dia 10 de maio. Serão 120 mil indivíduos neste grupo.

Em 11 de maio, começará a imunização dos trabalhadores de transporte dos sistemas metroviário e ferroviário. Em 18 de maio será a vez dos motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. A categoria reúne cerca de 170 mil pessoas.

A vacinação de pessoas de 64 anos será antecipada para o dia 23 de abril. Já os idosos com 63 anos poderão tomar a vacina a partir de 29 de abril. Pessoas de 60 a 62 anos serão contempladas na campanha a partir de 6 de maio. Como já havia sido anunciado anteriormente, os idosos com 65 e 66 anos começarão a ser imunizados nesta quarta-feira, 21.